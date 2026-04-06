Четверо постраждалих – Синєгубов розповів про наслідки обстрілів
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу ЗС РФ атакували Харків, а також 19 населених пунктів області.
“У м. Харків постраждали жінки 60 і 89 років; у м. Чугуїв зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка; у сел. Великий Бурлук поранено 59-річного чоловіка”, – уточнив Синєгубов.
За добу росіяни випустили по регіону таке озброєння:
- два КАБи;
- 14 БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу «Молния»;
- два fpv-дрони;
- 20 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області, зазначив начальник ХОВА.
Популярно
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Четверо постраждалих – Синєгубов розповів про наслідки обстрілів», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 08:53;