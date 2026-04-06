Четверо постраждалих – Синєгубов розповів про наслідки обстрілів

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу ЗС РФ атакували Харків, а також 19 населених пунктів області.

“У м. Харків постраждали жінки 60 і 89 років; у м. Чугуїв зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка; у сел. Великий Бурлук поранено 59-річного чоловіка”, – уточнив Синєгубов.

За добу росіяни випустили по регіону таке озброєння:

два КАБи;

14 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу «Молния»;

два fpv-дрони;

20 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області, зазначив начальник ХОВА.