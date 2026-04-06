Четверо постраждалих – Синєгубов розповів про наслідки обстрілів

Події 08:53   06.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу ЗС РФ атакували Харків, а також 19 населених пунктів області. 

“У м. Харків постраждали жінки 60 і 89 років; у м. Чугуїв зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка; у сел. Великий Бурлук поранено 59-річного чоловіка”, – уточнив Синєгубов.

За добу росіяни випустили по регіону таке озброєння:

  • два КАБи;
  • 14 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу «Молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 20 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах області, зазначив начальник ХОВА.

Якщо вам цікава новина: «Четверо постраждалих – Синєгубов розповів про наслідки обстрілів», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за добу ЗС РФ атакували Харків, а також 19 населених пунктів області. ".