$2000 или депортация: в Харькове раскрыли схему с псевдобраком для иностранца
Правоохранители задержали харьковчанина, который, по данным следствия, требовал деньги за оформление документов для гражданина другого государства.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в начале мая фигурант вышел на связь с гражданином Азербайджана, у которого возникли сложности с продлением вида на временное проживание.
«Он предложил иностранцу «помощь» в решении проблемы и заверил, что имеет своих людей среди должностных лиц ГУ Государственной миграционной службы в Харьковской области, на которых может повлиять для принятия положительного решения», — отметили правоохранители.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что 65-летний фигурант пообещал иностранцу помочь с оформлением вида на временное проживание в Украине на основании фиктивного брака. За свои «услуги» он потребовал 2000 долларов.
«Чтобы запугать «клиента» и заставить его согласиться на условия, делец начал ему угрожать депортацией из Украины в случае отказа от сотрудничества», — добавили правоохранители.
25 мая копы задержали фигуранта при получении 1000 долларов – части оговоренной суммы.
Мужчине сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
- • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 13:20;