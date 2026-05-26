$2000 или депортация: в Харькове раскрыли схему с псевдобраком для иностранца

Правоохранители задержали харьковчанина, который, по данным следствия, требовал деньги за оформление документов для гражданина другого государства.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в начале мая фигурант вышел на связь с гражданином Азербайджана, у которого возникли сложности с продлением вида на временное проживание.

«Он предложил иностранцу «помощь» в решении проблемы и заверил, что имеет своих людей среди должностных лиц ГУ Государственной миграционной службы в Харьковской области, на которых может повлиять для принятия положительного решения», — отметили правоохранители.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что 65-летний фигурант пообещал иностранцу помочь с оформлением вида на временное проживание в Украине на основании фиктивного брака. За свои «услуги» он потребовал 2000 долларов.

«Чтобы запугать «клиента» и заставить его согласиться на условия, делец начал ему угрожать депортацией из Украины в случае отказа от сотрудничества», — добавили правоохранители.

25 мая копы задержали фигуранта при получении 1000 долларов – части оговоренной суммы.

Мужчине сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

