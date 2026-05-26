Live

$2000 или депортация: в Харькове раскрыли схему с псевдобраком для иностранца

Общество 13:20   26.05.2026
Виктория Яковенко
$2000 или депортация: в Харькове раскрыли схему с псевдобраком для иностранца Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали харьковчанина, который, по данным следствия, требовал деньги за оформление документов для гражданина другого государства.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в начале мая фигурант вышел на связь с гражданином Азербайджана, у которого возникли сложности с продлением вида на временное проживание.

«Он предложил иностранцу «помощь» в решении проблемы и заверил, что имеет своих людей среди должностных лиц ГУ Государственной миграционной службы в Харьковской области, на которых может повлиять для принятия положительного решения», — отметили правоохранители.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что 65-летний фигурант пообещал иностранцу помочь с оформлением вида на временное проживание в Украине на основании фиктивного брака. За свои «услуги» он потребовал 2000 долларов.

«Чтобы запугать «клиента» и заставить его согласиться на условия, делец начал ему угрожать депортацией из Украины в случае отказа от сотрудничества», — добавили правоохранители.

25 мая копы задержали фигуранта при получении 1000 долларов – части оговоренной суммы.

Мужчине сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

мужчина в Харькове придумало схему для иностранца
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Пьяный водитель снес забор на Аэрокосмическом проспекте ночью в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА, цены на цветы
Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА, цены на цветы
26.05.2026, 14:18
Сегодня 26 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 мая 2026: какой праздник и день в истории
26.05.2026, 06:00
Взрывы в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело
Взрывы в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело
26.05.2026, 00:17
Пьяный водитель снес забор на Аэрокосмическом проспекте ночью в Харькове
Пьяный водитель снес забор на Аэрокосмическом проспекте ночью в Харькове
26.05.2026, 11:06
Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника
Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника
25.05.2026, 19:04
Цены за год выросли: стоимость цветов в Харькове накануне последнего звонка
Цены за год выросли: стоимость цветов в Харькове накануне последнего звонка
26.05.2026, 14:14

Новости по теме:

08.12.2025
Иностранец пытался провезти в Харьков набор оружия – НГУ
02.05.2025
Убил 11 человек на Харьковщине и Киевщине: иностранец получил пожизненное 📹
29.06.2023
«Развела» иностранца на 13 тыс долларов: на Харьковщине поймали аферистку
05.05.2023
Блогера-иностранца из Чили, прославлявшего рф и войну, задержали в Харькове
24.01.2022
Из Харьковской области выдворили вора-иностранца


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «$2000 или депортация: в Харькове раскрыли схему с псевдобраком для иностранца», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 13:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали харьковчанина, который, по данным следствия, требовал деньги за оформление документов для гражданина другого государства.".