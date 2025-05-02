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Убил 11 человек на Харьковщине и Киевщине: иностранец получил пожизненное 📹

Общество 12:34   02.05.2025
Виктория Яковенко
Убил 11 человек на Харьковщине и Киевщине: иностранец получил пожизненное 📹 Фото: Нацполиция Украины

Приговор получил 39-летний гражданин Узбекистана. Мужчину признали виновным в серии жестоких убийств на территории Харьковщины и Киевщины.

По данным Нацполиции Украины, преступления произошли с 2018 по 2024 год. Среди его жертв — мужчины и женщины от 35 до 81 года разного рода деятельности: грузчик, охранник, безработные, строители, дворник, пенсионер.

«Преступник входил к ним в доверие, общался, употреблял вместе с ними алкогольные напитки, а после того, как они теряли бдительность — душил или забивал камнями и завладел имуществом убитых. Самое дорогое, что он забрал у этих жертв — мобильный телефон стоимостью 1600 грн и 5000 грн наличными», — выяснили правоохранители.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что в 2018 году в Харькове фигурант убил своего знакомого топором по голове. В августе 2019 года мужчина лишил жизни бездомного в Киеве.

«В сентябре 2019 года мужчина ударил по голове куском бетона бездомного, с которым раньше поссорился. В январе 2020 года после употребления алкоголя с тремя мужчинами – отцом и его сыновьями в подвале в Оболонском районе обвиняемый задушил всех их поочередно, пока мужчины спали. В июне 2021 года в Святошинском районе мужчина сзади ударил по голове дворника. Когда тот упал и потерял сознание, обвиняемый планировал добить его, но вдруг рядом увидел людей, поэтому украл деньги и уехал в Одессу. В июне 2023 года на территории парка «Бабин Яр» обвиняемый задушил руками женщину. В июле 2023 года, недалеко от станции метро Почайна, мужчина познакомился со своим земляком. Они пошли под мост праздновать знакомство, а затем обвиняемый взял кусок простыни, на которой спал пострадавший и сделал из нее петлю. Все выглядело как самоубийство. В этом же месяце он задушил женщину, которая спросила дорогу на остановке, а затем в Киевской области познакомился в супермаркете с пожилым мужчиной, которого задушил в заброшенном помещении», — рассказали детали в прокуратуре.

Мужчину поймали в начале 2024 после резонансного нападения на продавщицу цветочного магазина, которую нашли мертвой по месту работы, отметили правоохранители. Камера наблюдения зафиксировала, что фигурант нанес ей 34 ножевых ранения, забрал золотые украшения и деньги из кассы цветочного магазина.

Суд признал его виновным и назначил максимальное наказание – пожизненное заключение.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 12:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 39-летний гражданин Узбекистана. Мужчину признали виновным в серии жестоких убийств на территории Харьковщины и Киевщины.".