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В Харькове подожгли автомобиль военной части, подозреваемого задержали

Происшествия 11:47   02.05.2025
Оксана Горун
В Харькове подожгли автомобиль военной части, подозреваемого задержали

34-летнего жителя Харькова проверяют на причастность к российским спецслужбам, сообщила областная прокуратура. Подозревают, что он уничтожил военный автомобиль во дворе многоэтажки.

«По данным следствия, в ночь на 24 апреля 2025 года фигурант, находясь во дворе многоквартирного дома по ул. Козакевича в Харькове, умышленно поджег автомобиль «Honda Ridgeline», который находился на балансе одной из воинских частей и использовался украинским военнослужащим. В результате пожара транспортное средство было уничтожено», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

поджег военный автомобиль в Харькове

Харьковчанину сообщили о подозрении. Предварительно следователи выяснили, что задачу уничтожить военный автомобиль фигурант получил через Telegram. Канал, вероятно, контролируют спецслужбы РФ, чтобы координировать через него диверсии. За борьбу с собственными защитниками мужчине обещали деньги. Сейчас он в СИЗО, но может выйти, если внесет залог в 151 400 гривен.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 11:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летнего жителя Харькова проверяют на причастность к российским спецслужбам, сообщила областная прокуратура. Подозревают, что он уничтожил военный автомобиль во дворе многоэтажки".