В Харькове подожгли автомобиль военной части, подозреваемого задержали
34-летнего жителя Харькова проверяют на причастность к российским спецслужбам, сообщила областная прокуратура. Подозревают, что он уничтожил военный автомобиль во дворе многоэтажки.
«По данным следствия, в ночь на 24 апреля 2025 года фигурант, находясь во дворе многоквартирного дома по ул. Козакевича в Харькове, умышленно поджег автомобиль «Honda Ridgeline», который находился на балансе одной из воинских частей и использовался украинским военнослужащим. В результате пожара транспортное средство было уничтожено», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Харьковчанину сообщили о подозрении. Предварительно следователи выяснили, что задачу уничтожить военный автомобиль фигурант получил через Telegram. Канал, вероятно, контролируют спецслужбы РФ, чтобы координировать через него диверсии. За борьбу с собственными защитниками мужчине обещали деньги. Сейчас он в СИЗО, но может выйти, если внесет залог в 151 400 гривен.
Читайте также: Подростков на Харьковщине будут судить за диверсию
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автомобиль, військові, военные, задержали, новости Харькова, поджог, подозрение, прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове подожгли автомобиль военной части, подозреваемого задержали»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 11:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летнего жителя Харькова проверяют на причастность к российским спецслужбам, сообщила областная прокуратура. Подозревают, что он уничтожил военный автомобиль во дворе многоэтажки".