Подростков на Харьковщине будут судить за диверсию

В суд передали дело подростков, которых подозревают в поджогах: оборудования на железной дороге и машины военнослужащего в Берестинском районе.

«По данным следствия, в конце сентября 2024 года двое родных братьев, которым 15 и 16 лет, и их 14-летний друг подожгли кабельный шкаф, расположенный вблизи раздельного пункта на железной дороге в Берестинском районе. Ребята предварительно подготовили легковоспламеняющуюся смесь и, отогнув дверцу шкафа, вылили жидкость внутрь, после чего подожгли», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Также эту группу мальчишек подозревают в уничтожении автомобиля «Fiat ducato», который принадлежит украинскому военнослужащему. Машина, которую облили горючей смесью и подожгли зажигалкой, выгорела полностью.

«Кроме того, 12 октября прошлого года 14-летний обвиняемый вместе с 16-летней знакомой, предварительно подготовив зажигательную смесь, кирпичом разбили окно в помещении сельского совета того же района, вылили жидкость на подоконники и подожгли, после чего скрылись с места преступления. Возник пожар, который удалось вовремя потушить, однако помещение сельского совета получило повреждения», — дополнили картину обвинители.

Позже следствие выяснило: несовершеннолетние действовали по заказу российских кураторов, которые обещали заплатить им за содеянное. Всех четырех будут судить за умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. Троим парням также инкриминируют диверсию (за порчу имущества железной дороги), а 16-летнему парню — еще и третью статью: препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.