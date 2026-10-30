Доверился знакомому и остался без золота и денег: копы вручили подозрение
Более 48 тысяч гривен получил за чужие украшения житель Харькова через ломбард. Драгоценности принадлежали его знакомому, однако деньги тот так и не получил, сообщили в облуправлении полиции.
Мошенничество произошло в Основянском районе Харькова. Как рассказали в полиции, мужчина предложил знакомому продать его золотые украшения через ломбард. Доверившись ему, потерпевший передал золотую цепочку и перстень. После их продажи мужчина получил деньги, однако владельцу их не передал.
Экспертиза оценила размер причиненного потерпевшему материального ущерба в более чем 48 тысяч гривен.
Фигуранту сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины».
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Напомним, в Харькове мошенники пытались обмануть 71-летнюю жительницу. Они придумали ДТП дочери и срочную операцию, чтобы выманить деньги. Женщина заподозрила обман.