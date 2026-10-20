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На полмиллиона гривен хотели обмануть пенсионерку в Харькове: подробности

Общество 15:27   20.10.2026
Виктория Яковенко
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На полмиллиона гривен хотели обмануть пенсионерку в Харькове: подробности

Придумали ДТП дочери и срочную операцию, чтобы выманить деньги: в Харькове пытались обмануть 71-летнюю жительницу. Женщина заподозрила обман, а правоохранители разоблачили схему и вручили подозрение.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в октябре 71-летней харьковчанке позвонила по телефону женщина, которая представилась ее дочерью и заявила, что попала в ДТП в Полтаве и нуждается в срочной операции.

Затем к разговору присоединился мужчина, он представился врачом и сказал, что для проведения операции необходимо 12 тысяч долларов. Пенсионерку запугивали, что в случае отказа ее дочь может остаться с инвалидностью на всю жизнь, рассказали правоохранители.

Потерпевшая призналась, что у нее есть 20 тысяч гривен, 6 600 долларов и 3 000 евро, что суммарно составляет почти полмиллиона грн.

«Злоумышленники воспользовались этим и заверили пенсионерку, что за наличными лично приедет «сотрудница прокуратуры», которая якобы срочно перескажет средства в больницу. За пол часа в квартиру пострадавшей в Харькове прибыла третья сообщница и назвалась работницей прокуратуры. Она наблюдала, как введенная в заблуждение женщина принялась считать свои сбережения”, — отметили в прокуратуре.

Но пенсионерка усомнилась в правдивости намерений и сказала, что хочет сначала позвонить внучке. Так что фигурантка быстро ушла из квартиры без денег. Правоохранители разоблачили ее — женщина живет в Киеве, фигурантке сообщили о подозрении в покушении на мошенничество.

Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к этому преступлению.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2026 в 15:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Придумали ДТП дочери и срочную операцию, чтобы выманить деньги: в Харькове пытались обмануть 71-летнюю жительницу.".