«Развела» иностранца на 13 тыс долларов: на Харьковщине поймали аферистку
На Харьковщине 45-летняя женщина на сайтах знакомств представлялась 22-летней девушкой и обманывала иностранцев на деньги.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 45-летняя женщина размещала объявления на сайтах знакомств и общалась с мужчинами-иностранцами от имени 22-летней девушки. В ходе переписки с жертвой злоумышленница выражала заинтересованность в долгосрочных отношениях и браке, а также размещала привлекательные фото молодой девушки. В дальнейшем аферистка вынудила мужчин переводить деньги на ее банковский счет под разными предлогами.
Так, гражданин США перечислил мошеннице почти 13 тысяч долларов США, добавили правоохранители.
Во время обыска дома у аферистки изъяли мобильные телефоны и банковские карты.
«По данному факту завершено досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Обвинительный акт направлен в суд. Ей грозит до 8 лет лишения свободы», – отметили в полиции.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 45-летняя женщина на сайтах знакомств представлялась 22-летней девушкой и обманывала иностранцев на деньги.".