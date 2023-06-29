«Развела» иностранца на 13 тыс долларов: на Харьковщине поймали аферистку

На Харьковщине 45-летняя женщина на сайтах знакомств представлялась 22-летней девушкой и обманывала иностранцев на деньги.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 45-летняя женщина размещала объявления на сайтах знакомств и общалась с мужчинами-иностранцами от имени 22-летней девушки. В ходе переписки с жертвой злоумышленница выражала заинтересованность в долгосрочных отношениях и браке, а также размещала привлекательные фото молодой девушки. В дальнейшем аферистка вынудила мужчин переводить деньги на ее банковский счет под разными предлогами.

Так, гражданин США перечислил мошеннице почти 13 тысяч долларов США, добавили правоохранители.

Во время обыска дома у аферистки изъяли мобильные телефоны и банковские карты.

«По данному факту завершено досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УКУ. Обвинительный акт направлен в суд. Ей грозит до 8 лет лишения свободы», – отметили в полиции.