«Розвела» іноземця на 13 тис доларів: на Харківщині піймали шлюбну аферистку

На Харківщині 45-річна жінка на сайтах знайомств представлялася 22-річною дівчиною та ошукувала іноземців на гроші.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 45-річна жінка розміщувала оголошення на сайтах знайомств та спілкувалася з чоловіками-іноземцями від імені 22-річної дівчини. В ході листування з жертвою зловмисниця виказувала зацікавленість у довготривалих відносинах та шлюбі, а також розміщувала привабливі фото молодої дівчини. Надалі аферистка спонукала чоловіків переказувати гроші на її банківський рахунок під різними приводами.

Так, громадянин США перерахував шахрайці майже 13 тисяч доларів США, додали правоохоронці.

Під час обшуку вдома у аферистки вилучили мобільні телефони та банківські картки.

«За даним фактом завершено досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) ККУ. Обвинувальний акт направлено до суду. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі», – зазначили у поліції.