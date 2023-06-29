Вривалися в будинки і викрадали людей: СБУ зайнялася “поліцейськими” з Ізюма

Співробітники СБУ викрили у звільненому місті Ізюм Харківської області трьох псевдополіцейських, які добровільно пішли служити до “народної поліції” окупантів.

Зловмисники – місцеві жителі віком від 30 до 40 років, повідомляє речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його словами, кожен із колаборантів добровільно почав співпрацювати з ворогом. Один отримав посаду “оперуповноваженого” в окупаційному “Ізюмському відділі поліції Харківської області”, другий – “дільничного”, а третій став “черговим ізолятора тимчасового тримання”.

“Усі вони до серпня минулого року виконували в інтересах рашистів увесь комплекс протиправних обов’язків: вдиралися до помешкань місцевих мешканців, викрадали людей, проводили незаконні обшуки, фальсифікували кримінальні справи та незаконно позбавляли людей волі”, – пише Абдула.

Напередодні деокупації фігуранти втекли разом із російськими військами й зараз ховаються на непідконтрольних територіях. Їм заочно повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.