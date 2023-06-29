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Врывались в дома и похищали людей: СБУ занялась «полицейскими» из Изюма

Общество 12:30   29.06.2023
Елена Нагорная
Врывались в дома и похищали людей: СБУ занялась «полицейскими» из Изюма Фото: УСБУ Украины в Харьковской области

Сотрудники СБУ разоблачили в освобожденном городе Изюм Харьковской области троих псевдополицейских, которые добровольно пошли служить в «народную полицию» оккупантов.

Злоумышленники — местные жители в возрасте от 30 до 40 лет, сообщает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, каждый из коллаборантов добровольно начал сотрудничать с врагом. Один получил должность «оперуполномоченного» в оккупационном «Изюмском отделе полиции Харьковской области», второй — «участкового», а третий стал «дежурным изолятора временного содержания».

«Все они до августа прошлого года выполняли в интересах рашистов весь комплекс противоправных обязанностей: врывались в дома местных жителей, похищали людей, проводили незаконные обыски, фальсифицировали уголовные дела и незаконно лишали людей свободы», — пишет Абдула.

Накануне деоккупации фигуранты сбежали вместе с российскими войсками и сейчас скрываются на неподконтрольных территориях. Им заочно сообщили о подозрении по ч. 7 ст.111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 12:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СБУ разоблачили в освобожденном городе Изюм Харьковской области троих псевдополицейских, которые добровольно пошли служить в «народную полицию» оккупантов.".