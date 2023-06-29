Харьковчанка ответит за пост о «справедливой ненависти РФ к полоумной Украине»
«У меня нет ни одного аргумента против для россиян в их справедливой ненависти к этой полоумной Украине» и «Мы потеряли Украину, и она никогда не будет в прежних границах». Такие посты писала в «Одноклассниках» 61-летняя харьковчанка. Теперь ей вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины.
Харьковчанка распространяла пророссийские сообщения на собственной странице систематически, пишет Харьковская облпрокуратура.
Другие публикации содержали прокремлевские тезисы о политическом руководстве Украины и международных партнерах, которые помогают нашему государству оружием.
Женщине сообщили о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины), и по факту умышленных действий, направленных на разжигание национальной, региональной вражды и ненависти (ч. 1 ст. 161 УК Украины).
Вторую статью, объясняют в ГУ Нацполиции в Харьковской области женщине инкриминируют за сообщение, в котором она в оскорбительной форме указывала на неравноправие граждан.
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 12:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«У меня нет ни одного аргумента против для россиян в их справедливой ненависти к этой полоумной Украине» и «Мы потеряли Украину, и она никогда не будет в прежних границах». Такие посты писала в «Одноклассниках» 61-летняя харьковчанка. Теперь ей вменяют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины.".