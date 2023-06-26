Полиция выяснила, что помог харьковской школьнице заразиться идеями о «ХНР»

Полиция пришла к выводу, что школьницу, агитировавшую на «ХНР», «просвещал» сосед, у которого были романтические отношения с ее матерью.

«Мужчина, от которого девушка узнала о том, что «не все так однозначно», имел романтические отношения с ее матерью. Вся семья мужчины: родители, сестра и племянники живут на рф. Мать получила гражданство россии уже во время войны, в 2019 году. Отец имеет вид на жительство. А старший племянник проходил срочную службу в Воронежской области на россии», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его данным, последний раз сосед 14-летней любительницы «русского мира» проведывал родственников в РФ осенью 2021 года. При этом сам мужчина свое участие в изменении сознания ребенка отрицает.

«Когда к нему пришла полиция, он начал активно оправдываться. Заявил, что никогда не разговаривал с ребенком на политические темы. А девочка до знакомства с ним действительно была украиноязычной. «Я приходил в гости и услышал, что София перестала говорить по-украински. Спросил, что произошло, она рассказала, что в соцсетях познакомилась с детьми из днр, начала с ними общаться и разговаривать на русском. Мать Софии очень удивилась, поскольку гордилась ею за украинскую позицию, Елена очень помогает по возможности ВСУ», — пересказал Болвинов оправдания соседа.

Тот утверждает, что не видел символику РФ, которую лично рисовала девочка. А максимальный признанный им «грех» — исполнение на 9 мая на кухне песни «Вставай страна огромная».

При этом школьница четко указала именно на друга матери, как на источник своих новых политических убеждений.

«Сама девушка рассказала, что интересоваться политикой стала именно после бесед с этим другом матери. После знакомства с ним вместо желто-синих флагов появились русские и советские. Но сосед настаивает на том, что его неправильно поняли, а он имел в виду что-то другое. Во время обыска в его квартире изъяли мобильные телефоны и фотографии племянника в военной форме России и оружия. Следствие продолжается», — написал Болвинов.