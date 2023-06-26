Полиция выяснила, что помог харьковской школьнице заразиться идеями о «ХНР»
Полиция пришла к выводу, что школьницу, агитировавшую на «ХНР», «просвещал» сосед, у которого были романтические отношения с ее матерью.
«Мужчина, от которого девушка узнала о том, что «не все так однозначно», имел романтические отношения с ее матерью. Вся семья мужчины: родители, сестра и племянники живут на рф. Мать получила гражданство россии уже во время войны, в 2019 году. Отец имеет вид на жительство. А старший племянник проходил срочную службу в Воронежской области на россии», — сообщил начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
По его данным, последний раз сосед 14-летней любительницы «русского мира» проведывал родственников в РФ осенью 2021 года. При этом сам мужчина свое участие в изменении сознания ребенка отрицает.
«Когда к нему пришла полиция, он начал активно оправдываться. Заявил, что никогда не разговаривал с ребенком на политические темы. А девочка до знакомства с ним действительно была украиноязычной. «Я приходил в гости и услышал, что София перестала говорить по-украински. Спросил, что произошло, она рассказала, что в соцсетях познакомилась с детьми из днр, начала с ними общаться и разговаривать на русском. Мать Софии очень удивилась, поскольку гордилась ею за украинскую позицию, Елена очень помогает по возможности ВСУ», — пересказал Болвинов оправдания соседа.
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Тот утверждает, что не видел символику РФ, которую лично рисовала девочка. А максимальный признанный им «грех» — исполнение на 9 мая на кухне песни «Вставай страна огромная».
При этом школьница четко указала именно на друга матери, как на источник своих новых политических убеждений.
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«Сама девушка рассказала, что интересоваться политикой стала именно после бесед с этим другом матери. После знакомства с ним вместо желто-синих флагов появились русские и советские. Но сосед настаивает на том, что его неправильно поняли, а он имел в виду что-то другое. Во время обыска в его квартире изъяли мобильные телефоны и фотографии племянника в военной форме России и оружия. Следствие продолжается», — написал Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2023 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция пришла к выводу, что школьницу, агитировавшую на «ХНР», «просвещал» сосед, у которого были романтические отношения с ее матерью".