Полиция занялась девочкой из Харькова, призывавшей к созданию «ХНР» (видео)

14-летнюю лицеистку из Харькова, которая призывала к созданию так называемой «ХНР» и расклеивала пропагандистские листовки, вместе с матерью пригласили в райотдел полиции для дачи объяснений.

Сообщение о том, что на площади Свободы возле палатки «Все для победы» обнаружены пропагандистские листовки, правоохранители получили накануне, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Полицейские установили девочку, которая это делала. Ее вместе с матерью пригласили в райуправление полиции. Устанавливаются мотивы поступков девочки», — пишут правоохранители.

Ранее поведение 14-летней харьковчанки вызвало широкое возмущение в соцсетях. Возле здания Харьковской областной военной администрации девочка пела российский гимн и расклеивала флаги так называемой «ХНР».

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