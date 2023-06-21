Полиция занялась девочкой из Харькова, призывавшей к созданию «ХНР» (видео)
14-летнюю лицеистку из Харькова, которая призывала к созданию так называемой «ХНР» и расклеивала пропагандистские листовки, вместе с матерью пригласили в райотдел полиции для дачи объяснений.
Сообщение о том, что на площади Свободы возле палатки «Все для победы» обнаружены пропагандистские листовки, правоохранители получили накануне, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Полицейские установили девочку, которая это делала. Ее вместе с матерью пригласили в райуправление полиции. Устанавливаются мотивы поступков девочки», — пишут правоохранители.
Ранее поведение 14-летней харьковчанки вызвало широкое возмущение в соцсетях. Возле здания Харьковской областной военной администрации девочка пела российский гимн и расклеивала флаги так называемой «ХНР».
Скрины и видео из соцсетей
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 22:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14-летнюю лицеистку из Харькова, которая призывала к созданию так называемой «ХНР» и расклеивала пропагандистские листовки, вместе с матерью пригласили в райотдел полиции для дачи объяснений.".