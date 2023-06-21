Поліція зайнялася дівчинкою з Харкова, яка закликала до створення “ХНР”(відео)
14-річну ліцеїстку з Харкова, яка закликала до створення так званої “ХНР” та розклеювала пропагандистські листівки, разом із матір’ю запросили до райвідділу поліції для надання пояснень.
Повідомлення про те, що на майдані Свободи біля намету “Все для перемоги” виявлено пропагандистські листівки, правоохоронці отримали напередодні, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.
“Поліцейські встановили дівчину, яка це робила. Її разом із матір’ю запросили до райуправління поліції. Встановлюються мотиви вчинків дівчини”, – пишуть правоохоронці.
Раніше поведінка 14-річної харків’янки викликала широке обурення у соцмережах. Біля будівлі Харківської обласної військової адміністрації дівчинка співала російський гімн та розклеювала прапори так званої “ХНР”.
Скріни та відео з соцмереж
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 22:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "14-річну ліцеїстку з Харкова, яка закликала до створення так званої “ХНР” та розклеювала пропагандистські листівки, разом із матір’ю запросили до райвідділу поліції для надання пояснень.".