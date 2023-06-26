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Поліція з’ясувала, хто допоміг харківській школярці з ідеями про “ХНР”

Суспільство 09:55   26.06.2023
Оксана Горун
Поліція з’ясувала, хто допоміг харківській школярці з ідеями про “ХНР”

Поліція дійшла висновку, що школярку, яка агітувала на “ХНР”, “просвітлював” сусід, що мав романтичні стосунки з її матір’ю.

Чоловік, від якого дівчина дізналася про те, що “нє всьо так адназначно”, мав романтичні стосунки з її матір’ю. Вся родина чоловіка: батьки, сестра та племінники живуть на рф. Матір отримала громадянство росії вже під час війни, у 2019-му році. Батько має посвідку на проживання. А старший племінник проходив строкову службу у Вороніжській області на росії“, – повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його даними, востаннє сусід 14-річної любительки “русского мира” відвідував родичів у РФ восени 2021 року. При цьому сам чоловік свою участь у зміні свідомості дитини заперечує.

“Коли до нього завітала поліція, він почав активно виправдовуватися. Заявив, що ніколи не розмовляв з дитиною на політичні теми. А дівчинка до знайомства з ним дійсно була україномовною. “Я приходив в гості та почув, що Софія перестала розмовляти українською мовою. Спитав, що сталось, вона розповіла, що в соцмережах познайомилась з дітьми з днр, почала з ними спілкуватись, та розмовляти російською. Мати Софії дуже здивувалась, оскільки пишалася нею за її українську позицію, Олена дуже допомагає по можливості ЗСУ”, — переказав Болвінов виправдання сусіда.

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Той стверджує, що не бачив символіку РФ, яку малювала дівчинка. А максимальний визнаний ним “гріх” – виконання на 9 травня на кухні пісні “Вставай страна огромная”.

При цьому школярка чітко вказала саме на друга матері як на джерело своїх нових політичних переконань.

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Сама ж дівчина розповіла, що цікавитися політикою стала саме після бесід з цим другом матері. Після знайомства з ним замість жовто-синіх прапорів з’явилися російські та радянські. Але сусід наполягає на тому, що його неправильно зрозуміли, а він мав на увазі щось інше. Під час обшуку в його квартирі вилучили мобільні телефони та фотографії племінника у військовій формі рф та зі зброєю. Слідство триває“, – написав Болвінов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2023 в 09:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція дійшла висновку, що школярку, яка агітувала на “ХНР”, “просвітлював” сусід, що мав романтичні стосунки з її матір’ю".