“Боже, царя храни”: що знайшли вдома в харківської школярки – фанатки РФ
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про знахідки, здійснені під час обшуку будинку в харківської школярки, яка агітувала за ХНР.
“Ось таку галерею вилучили під час обшуку у 14-річної школярки, яка записала гімн рф. Тут і російські прапори, і лозунги на підтримку царя та царської росії, і радянська символика. Все це дівчина-підліток малювала власноруч. Зберігала також радянські рублі”, – описав побачене поліціянтами Болвінов.
Він наголосив, що настільки радикальні антиукраїнські настрої не могла не помічати мати дівчинки.
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“Дівчина вже достатньо доросла, щоби розуміти, що саме вона зробила. І хоч за законом ми не можемо притягти її до кримінальної відповідальності, мати переконаний обов’язково буде покарана. Якби не відхрещувалися дорослі, цей випадок – не безневинна дитяча витівка. Це свідомий антидержавний виступ та робота на користь ворога”, – наголосив головний слідчий області.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 11:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив про знахідки, здійснені під час обшуку будинку в харківської школярки, яка агітувала за ХНР".