Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о находках, сделанных во время обыска дома у харьковской школьницы, агитировавшей за «ХНР».

«Вот такую галерею изъяли во время обыска у 14-летней школьницы, записавшей гимн рф. Здесь и русские знамена, и лозунги в поддержку царя и царской россии, и советская символика. Все это девушка-подросток рисовала своими руками. Сохраняла также советские рубли», — описал увиденное полицейскими Болвинов.

Он подчеркнул, что настолько радикальные антиукраинские настроения не могла не замечать мать девочки.

«Девушка уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что она сделала. И хотя по закону мы не можем привлечь ее к уголовной ответственности, мать, убежден, обязательно будет наказана. Как бы не открещивались взрослые, этот случай – не невинная детская шалость. Это сознательное антигосударственное выступление и работа в пользу врага», — подчеркнул главный следователь области.