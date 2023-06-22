«Боже, царя храни»: что нашли дома у харьковской школьницы — фанатки РФ
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о находках, сделанных во время обыска дома у харьковской школьницы, агитировавшей за «ХНР».
«Вот такую галерею изъяли во время обыска у 14-летней школьницы, записавшей гимн рф. Здесь и русские знамена, и лозунги в поддержку царя и царской россии, и советская символика. Все это девушка-подросток рисовала своими руками. Сохраняла также советские рубли», — описал увиденное полицейскими Болвинов.
Он подчеркнул, что настолько радикальные антиукраинские настроения не могла не замечать мать девочки.
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«Девушка уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что она сделала. И хотя по закону мы не можем привлечь ее к уголовной ответственности, мать, убежден, обязательно будет наказана. Как бы не открещивались взрослые, этот случай – не невинная детская шалость. Это сознательное антигосударственное выступление и работа в пользу врага», — подчеркнул главный следователь области.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 11:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил о находках, сделанных во время обыска дома у харьковской школьницы, агитировавшей за «ХНР»".