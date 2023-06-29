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61-річна харків’янка погоріла на дописі про “полоумную Украину”

Суспільство 12:05   29.06.2023
Олена Нагорна
61-річна харків’янка погоріла на дописі про “полоумную Украину”

«У меня нет ни одного аргумента против для россиян в их справедливой ненависти к этой полоумной Украине» та “Мы потеряли Украину, и она никогда не будет в прежних границах”. Такі дописи писала в “Однокласниках” 61-річна харків’янка. Тепер їй закидають одразу дві статті Кримінального кодексу України.

Харків’янка розповсюджувала проросійські дописи на власній сторінці систематично, пише Харківська облпрокуратура.

Інші публікації містили прокремлівські тези про політичне керівництво України та міжнародних партнерів, які допомагають нашій державі зброєю.

Жінці повідомили про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України), та за фактом умисних дій, спрямованих на розпалювання національної, регіональної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 161 КК України).

Другу статтю, пояснюють у ГУ Нацполіції в Харківській області, жінці інкримінують за повідомлення, в якому вона в образливій формі вказувала на нерівноправність громадян.

Читайте також: Поліція з’ясувала, хто допоміг харківській школярці заразитись ідеями про “ХНР”

Автор: Олена Нагорна
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61-річна харків’янка погоріла на дописі про “полоумную Украину”
61-річна харків’янка погоріла на дописі про “полоумную Украину”
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 12:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "«У меня нет ни одного аргумента против для россиян в их справедливой ненависти к этой полоумной Украине» та “Мы потеряли Украину, и она никогда не будет в прежних границах”. Такі дописи писала в “Однокласниках” 61-річна харків’янка. Тепер їй закидають одразу дві статті Кримінального кодексу України.".