Блогера-иностранца из Чили, прославлявшего рф и войну, задержали в Харькове

55-летний иностранный блогер публично оправдывал вооруженную агрессию рф и распространял фейки о войне в Украине и оскорблял украинских защитников.

У фигуранта гражданство Чили, но уже несколько лет он живет в Харькове, сообщила Харьковская областная прокуратура.

После полномасштабного вторжения блогер активно поддерживал действия рф на собственных каналах в «Telegram» и «YouTube» с общей аудиторией почти 300 тыс. подписчиков. Он писал сообщения и снимал видеоролики о том, что вторжение рф на территорию Украины является одним из самых блестящих вторжений в современной истории и добавлял, что российские войска не обстреливают мирное население.

В собственных комментариях блогер отрицал факты российских ракетных ударов по украинским городам и массовым убийствам рашистами мирных людей.

Подозреваемый обвинял украинских военных в постоянных обстрелах Донбасса с 2014 года.

Иностранный блоггер также через видеосвязь принимал участие в новостных программах на российских телеканалах как очевидец, который находится в Украине и «видит все своими глазами». Российские журналисты называли его «независимым наблюдателем и мужественным человеком, который показывает правду, что происходит на территории Украины с первого дня спецоперации».

Во время обысков по адресу проживания фигуранта нашли мобильные телефоны и компьютер с доказательствами незаконной деятельности.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступных действий иностранного блогера.

В настоящее время блогеру сообщили о подозрении по чч. 2 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии рф против Украины, совершенное повторно).

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование, устанавливают все обстоятельства преступления.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.