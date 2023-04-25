Сделал предложение лапки и сердца. Самый известный кот Харькова Степан женился

Самый популярный четырехлапый блоггер Харькова кот Степан простился с холостяцкой жизнью, сообщил он на своей странице в Instagram.

Избранницей кота Степана стала его давняя хвостатая партнерша кошка Стефания. Собственно, с ней кот Степан устроил свадебную фотосессию и напомнил подписчикам о возможности жениться за 24 часа.

В качестве доказательства серьезных отношений Степан продемонстрировал свидетельство о браке.

«Сделал своей любимой Стефании предложение лапки и сердца в коммунальном предприятии «Счастливый город». Кстати, кто угодно, и даже я, могу оформить брак за 24 часа и полностью под «ключ» организовать свадьбу в любой локации Харькова и Киева. Не сдерживайте своих эмоций, признавайтесь в любви, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя!» — говорится в сообщении кота Степана.

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