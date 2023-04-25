Сделал предложение лапки и сердца. Самый известный кот Харькова Степан женился
Самый популярный четырехлапый блоггер Харькова кот Степан простился с холостяцкой жизнью, сообщил он на своей странице в Instagram.
Избранницей кота Степана стала его давняя хвостатая партнерша кошка Стефания. Собственно, с ней кот Степан устроил свадебную фотосессию и напомнил подписчикам о возможности жениться за 24 часа.
В качестве доказательства серьезных отношений Степан продемонстрировал свидетельство о браке.
«Сделал своей любимой Стефании предложение лапки и сердца в коммунальном предприятии «Счастливый город». Кстати, кто угодно, и даже я, могу оформить брак за 24 часа и полностью под «ключ» организовать свадьбу в любой локации Харькова и Киева. Не сдерживайте своих эмоций, признавайтесь в любви, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя!» — говорится в сообщении кота Степана.
Читайте также: Самый известный харьковский блоггер кот Степан поздравил подписчиков с Пасхой
Новости по теме:
Вы читали новость: «Сделал предложение лапки и сердца. Самый известный кот Харькова Степан женился»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 18:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самый популярный четырехлапый блоггер Харькова кот Степан простился с холостяцкой жизнью, сообщил он на своей странице в Instagram.".