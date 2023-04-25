Live
  • Вторник 25.04.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.23
    • 🟢

Сделал предложение лапки и сердца. Самый известный кот Харькова Степан женился

Общество 18:29   25.04.2023
Оксана Якушко
Сделал предложение лапки и сердца. Самый известный кот Харькова Степан женился

Самый популярный четырехлапый блоггер Харькова кот Степан простился с холостяцкой жизнью, сообщил он на своей странице в Instagram.

Избранницей кота Степана стала его давняя хвостатая партнерша кошка Стефания. Собственно, с ней кот Степан устроил свадебную фотосессию и напомнил подписчикам о возможности жениться за 24 часа.

В качестве доказательства серьезных отношений Степан продемонстрировал свидетельство о браке.

«Сделал своей любимой Стефании предложение лапки и сердца в коммунальном предприятии «Счастливый город». Кстати, кто угодно, и даже я, могу оформить брак за 24 часа и полностью под «ключ» организовать свадьбу в любой локации Харькова и Киева. Не сдерживайте своих эмоций, признавайтесь в любви, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя!» — говорится в сообщении кота Степана.

Читайте также: Самый известный харьковский блоггер кот Степан поздравил подписчиков с Пасхой

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

18:38
Харьковчанин посреди ночи украл урну с улицы, чтобы поставить у себя дома
18:29
Сделал предложение лапки и сердца. Самый известный кот Харькова Степан женился
18:24
Помимо удара по Купянску враг обстрелял 14 населенных пунктов Харьковщины — ГШ
16:01
«Харьков – российский город»: харьковчанка в соцсетях поддерживала действия РФ
15:14
Днем в Харькове будут раздаваться взрывы

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Сделал предложение лапки и сердца. Самый известный кот Харькова Степан женился»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 18:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самый популярный четырехлапый блоггер Харькова кот Степан простился с холостяцкой жизнью, сообщил он на своей странице в Instagram.".