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«Друг просит в долг»: более 20 жертв мошенников, дело в суде на Харьковщине

Общество 14:23   27.09.2024
Виктория Яковенко
«Друг просит в долг»: более 20 жертв мошенников, дело в суде на Харьковщине Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине будут судить группу мошенников, которые, по данным следствия, выманивали у людей деньги по схеме «Друг просит в долг».

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранты присваивали чужие аккаунты в Instagram и рассылали просьбу о предоставлении средств в долг от имени владельца аккаунта.

«Мошенники в соцсети рассылали фишинговые ссылки на форму голосования по разным вопросам, которая требовала авторизацию в Instagram После чего в Telegram-бот мошенников поступали авторизованные данные пользователей», — выяснили правоохранители.

В феврале правоохранители установили личности трех вероятных членов преступной группы.

«В результате мошеннических действий нарушители завладели средствами и нанесли 24 пострадавшим материальный ущерб на сумму 71 тысяча гривен», — добавили в полиции.

Установлено, что подозреваемые – 23-летние жители города Житомир. Правоохранители провели обыски дома и авто фигурантов. Изъяты семь единиц компьютерной техники, 12 телефонов, банковские карты, наличные деньги.

Фигурантам суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Им инкриминируют ч.2, 5 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч.3, 5 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) УКУ. Участникам схемы грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 14:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине будут судить группу мошенников, которые, по данным следствия, выманивали у людей деньги по схеме «Друг просит в долг».".