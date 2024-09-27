«Друг просит в долг»: более 20 жертв мошенников, дело в суде на Харьковщине
На Харьковщине будут судить группу мошенников, которые, по данным следствия, выманивали у людей деньги по схеме «Друг просит в долг».
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, фигуранты присваивали чужие аккаунты в Instagram и рассылали просьбу о предоставлении средств в долг от имени владельца аккаунта.
«Мошенники в соцсети рассылали фишинговые ссылки на форму голосования по разным вопросам, которая требовала авторизацию в Instagram После чего в Telegram-бот мошенников поступали авторизованные данные пользователей», — выяснили правоохранители.
В феврале правоохранители установили личности трех вероятных членов преступной группы.
«В результате мошеннических действий нарушители завладели средствами и нанесли 24 пострадавшим материальный ущерб на сумму 71 тысяча гривен», — добавили в полиции.
Установлено, что подозреваемые – 23-летние жители города Житомир. Правоохранители провели обыски дома и авто фигурантов. Изъяты семь единиц компьютерной техники, 12 телефонов, банковские карты, наличные деньги.
Фигурантам суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Им инкриминируют ч.2, 5 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей), ч.3, 5 ст.190 (мошенничество), ч.3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) УКУ. Участникам схемы грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Instagram, Telegram, долг, жертвы, мошенники, полиция, суд, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 14:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине будут судить группу мошенников, которые, по данным следствия, выманивали у людей деньги по схеме «Друг просит в долг».".