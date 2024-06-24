Разворовали 14 млн грн: в Харькове ректор вуза трудоустраивал «мертвые души»
Правоохранители разоблачили миллионное хищение бюджетных средств в одном из Харьковских вузов.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, схему растраты средств вуза организовал бывший ректор университета. С этой целью он привлек двух должностных лиц местной строительной фирмы, с которой у учебного заведения были длительные договорные отношения.
«Схема заключалась в зачислении на вакантные должности вуза так называемых «мертвых душ», которые фактически не выполняли свои служебные обязанности, но им ежемесячно безосновательно начислялась заработная плата и премии», — отметили в СБУ.
По такой схеме на должности рабочих по обслуживанию помещений учебного заведения было зачислено 9 человек, среди которых были родственники и знакомые дельцов. В дальнейшем директор и прораб строительной фирмы снимали начисленные суммы с зарплатных банковских карт фиктивных рабочих вуза и присваивали эти деньги.
Некоторые бонусы от этой сделки получали также и фиктивные работники. Им безосновательно начислялся страховой стаж, ведь учебное заведение регулярно платило за эти «мертвые души» обязательные платежи на общегосударственное социальное страхование.
Установлено, что эта противоправная схема функционировала с 2017 по 2023 год, когда один из ее организаторов занимал должность сначала и.о. ректора, а впоследствии ректора Харьковского вуза.
По данным Харьковской областной прокуратуры, общая сумма необоснованно выплаченных заработных плат и премий составляет около 14,3 млн гривен.
Трем фигурантам — бывшему ректору, руководителю и прорабу частной фирмы сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 191 УКУ (расход имущества, совершенный в особо крупных размерах в условиях военного положения). Им грозит до 12 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили миллионное хищение бюджетных средств в одном из Харьковских вузов.".