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Розікрали 14 млн грн: в Харкові ректор вишу працевлаштовував «мертві душі»

Суспільство 15:26   24.06.2024
Вікторія Яковенко
Розікрали 14 млн грн: в Харкові ректор вишу працевлаштовував «мертві душі» Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили мільйонні розкрадання бюджетних коштів в одному з Харківських вишів.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, схему розтрати коштів вишу організував колишній ректор університету. Для цього він залучив двох посадових осіб місцевої будівельної фірми, з якою у навчального закладу були тривалі договірні відносини.

«Схема полягала у зарахуванні на вакантні посади вишу так званих «мертвих душ», які фактично не виконували своїх службових обов’язків, але їм щомісяця безпідставно нараховувалась заробітна плата та премії», – зазначили в СБУ.

За такою схемою на посади робітників з обслуговування приміщень навчального закладу було зараховано 9 осіб, серед яких були родичі і знайомі ділків. Надалі директор та виконроб будівельної фірми знімали нараховані суми із зарплатних банківських карток фіктивних робітників вишу та привласнювали ці гроші.

Деякі бонуси від цієї оборудки отримували також і фіктивні працівники. Їм безпідставно нараховувався страховий стаж, адже навчальний заклад регулярно сплачував за цих «мертвих душ» обов’язкові платежі на загальнодержавне соціальне страхування.

Встановлено, що ця протиправна схема функціонувала з 2017 до 2023 року, коли один з її організаторів перебував на посаді спочатку в.о. ректора, а згодом ректора Харківського вишу.

За даними Харківської обласної прокуратури, загальна сума необґрунтовано виплачених заробітних плат та премій становить майже 14,3 млн гривень.

Трьом фігурантам – колишньому ректору, керівнику та виконробу приватної фірми, повідомили про підозру за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 ККУ (розтрата майна, вчинена в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років тюрми.

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Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2024 в 15:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили мільйонні розкрадання бюджетних коштів в одному з Харківських вишів.".