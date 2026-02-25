Live

Волна терактов в Украине: поможет ли запрет Telegram — мнение генерала СБУ

Происшествия 12:06   25.02.2026
Оксана Горун
Волна терактов в Украине: поможет ли запрет Telegram — мнение генерала СБУ Изображение создано ИИ

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в эфире Еспресо прокомментировал, чего РФ может добиваться терактами против украинских полицейских. А также — что делать с мессенджером Telegram, через который ищут исполнителей.

«Я после первого теракта во Львове тогда еще написал, что это российский след. И одновременно с российским следом я написал, что следует ожидать линию такую — несколько терактов, и они будут направлены против правоохранителей. Все дело в том, что Россия просто выбирает время от времени какие-либо направления террористической деятельности. Во-первых, это обусловлено отсутствием каких-либо результатов на фронте, которые можно продать своему населению на фронте. А тут можно показать, что они с кем-то борются», — объяснил логику врага Ягун.

Напомним, после теракта во Львове, из-за которого погибла молодая полицейская, еще два взрыва были  в Николаеве и Днепре. В Николаеве теракт произошел на неработающей АЗС, где проводили пересменку патрульные полицейские, были раненые. В Днепре взрыв прогремел в отделении полиции, обошлось без пострадавших.

Действия реальных террористов сопровождаются деятельностью информационных.

«Запустить ботов, работающих на фрагментацию общества: разделение на фрагменты. Куча ботов пишет: «А это полицейские, мне их не жалко» и так далее. Таким образом, разделяя: население отдельно, полиция отдельно, ТЦК отдельно, Вооруженные силы отдельно. Все в отдельности и нет единства. Это одно из желаний неприятеля», — отметил генерал-майор запаса СБУ.

Известно, что наиболее активно для вербовки исполнителей терактов в Украине спецслужбы РФ используют мессенджер Telegram. Там ищут лояльных к агрессору граждан Украины — исходя из их комментариев. Также действует целая сеть различных чат-ботов для вербовки, в ход идут предложения для любителей «легкого заработка» и так далее. Ягун считает: запретить Telegram будет не так-то просто. Но кое-что сделать можно.

Читайте также: Россия против Дурова: владельца Telegram обвиняют в терроризме

«Можно какие-либо санкции ввести, но мы тогда синхронно начинаем работать с Россией. У них тоже сейчас уголовное производство против Дурова за террористическую деятельность. Но это действительно платформа, используемая частью населения, получающей оттуда информацию. Я думаю, что нужно просто ограничить некоторые компоненты. Например, хотя бы принять решение о выходе оттуда официальных каналов и официальных прессовых агентств. Все остальное пусть остается – Бог с ним. Но то, что в этой структуре не должно быть официоза – однозначно. Это один из шагов по уменьшению его читаемости», — считает эксперт.

Автор: Оксана Горун
