В работе Telegram произошел сбой: что известно

В работе мессенджера Telegram днем ​​3 октября произошел сбой, его причины пока неизвестны.

Проблемы в работе мессенджера возникли около 14:00. В частности, пользователи жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.

Проблемы в работе Telegram подтверждается сайтом Downdetector.