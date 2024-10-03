В работе Telegram произошел сбой: что известно
В работе мессенджера Telegram днем 3 октября произошел сбой, его причины пока неизвестны.
Проблемы в работе мессенджера возникли около 14:00. В частности, пользователи жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.
Проблемы в работе Telegram подтверждается сайтом Downdetector.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Telegram, месенджер, работа, робота, сбой;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В работе мессенджера Telegram днем 3 октября произошел сбой, его причины пока неизвестны.".