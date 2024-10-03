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В работе Telegram произошел сбой: что известно

Украина 14:26   03.10.2024
Виктория Яковенко
В работе Telegram произошел сбой: что известно

В работе мессенджера Telegram днем ​​3 октября произошел сбой, его причины пока неизвестны.

Проблемы в работе мессенджера возникли около 14:00. В частности, пользователи жалуются на медленную загрузку и отправку сообщений.

Проблемы в работе Telegram подтверждается сайтом Downdetector.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 14:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В работе мессенджера Telegram днем ​​3 октября произошел сбой, его причины пока неизвестны.".