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У роботі Телеграму стався збій: що відомо

Україна 14:26   03.10.2024
Вікторія Яковенко
У роботі Телеграму стався збій: що відомо

У роботі месенджера «Телеграм» вдень 3 жовтня стався збій, його причини поки що невідомі.

Проблеми в роботі месенджера виникли близько 14:00. Зокрема, користувачі скражаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.

Проблеми в роботі Телеграму підтверджує сайт Downdetector.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 14:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У роботі месенджера «Телеграм» вдень 3 жовтня стався збій, його причини поки що невідомі.".