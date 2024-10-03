У роботі Телеграму стався збій: що відомо
У роботі месенджера «Телеграм» вдень 3 жовтня стався збій, його причини поки що невідомі.
Проблеми в роботі месенджера виникли близько 14:00. Зокрема, користувачі скражаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.
Проблеми в роботі Телеграму підтверджує сайт Downdetector.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: Telegram, месенджер, робота, сбой;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 14:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У роботі месенджера «Телеграм» вдень 3 жовтня стався збій, його причини поки що невідомі.".