У роботі Телеграму стався збій: що відомо

У роботі месенджера «Телеграм» вдень 3 жовтня стався збій, його причини поки що невідомі.

Проблеми в роботі месенджера виникли близько 14:00. Зокрема, користувачі скражаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.

Проблеми в роботі Телеграму підтверджує сайт Downdetector.