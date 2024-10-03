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Замість Московки – Мирне: депутати облради перейменували село на Куп’янщині

Суспільство 14:11   03.10.2024
Вікторія Яковенко
Замість Московки – Мирне: депутати облради перейменували село на Куп’янщині

Депутати Харківської облради на сесії 3 жовтня підтримали клопотання щодо перейменування села Московка Куп’янського району.

Тепер населений пункт називатиметься Мирне, повідомила депутатка Галина Куц.

Вона уточнила, що таку назву депутати ухвалили за результатами громадських обговорень. Перейменування рекомендував УІНП.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 14:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської облради на сесії 3 жовтня підтримали клопотання щодо перейменування села Московка Куп’янського району.".