Стало відомо, які вулиці у Харкові назвали на честь загиблих пілотів
У Харкові перейменували два топоніми на честь Героїв України, загиблих пілотів Максима Устименка та Олексія Меся. Рішення ухвалили депутати під час сесії міськради.
За даними мерії, вулицю, розташовану від майдану Іподрому до будинку №130-г на вулиці Сумській і далі до вулиці Григорія Сковороди, назвали на честь Максима Устименка.
А частину провулка (колишній провулок Глісада Джуса), розташованого від вулиці Сумської до будинку №7 у провулку Глісада Джуса, перейменували на алею Мунфіша.
«Ці льотчики рятували людей від ракетних атак ворога. Вони навчалися в Харкові, тож мають тісний зв’язок з нашим містом. Зокрема, ми називаємо вулицю на честь Максима Устименка – пілота, який здійснив подвиг, відвівши літак від населеного пункту, але, на жаль, загинув», – зазначив мер Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, про те, що у Харкові планують перейменують дві вулиці на честь Максима Устименка та Олексія Меся, повідомляв міський голова Ігор Терехов 30 червня. Він розповідав, що життя Максима обірвалося у ніч на 29 червня під час виконання бойового завдання. Олексій не повернувся з останнього бойового вильоту 26 серпня 2024 року.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, герой Украины, новини Харкова, переименовали, улицы;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 14:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові перейменували два топоніми на честь Героїв України, загиблих пілотів Максима Устименка та Олексія Меся. Рішення ухвалили депутати під час сесії міськради.".