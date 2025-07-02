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Харків отримав кредит від ЄБРР: на що підуть кошти, зміни у бюджеті

Суспільство 14:19   02.07.2025
Вікторія Яковенко
Харків отримав кредит від ЄБРР: на що підуть кошти, зміни у бюджеті Фото: Харківська міськрада

Депутати Харківської міськради під час сесії 2 липня внесли зміни до бюджету міста на 2025 рік.

«Як повідомили в департаменті бюджету і фінансів, це пов’язано з наданням Європейським банком реконструкції та розвитку другого траншу кредиту (5 млн євро) та гранту (2 млн євро), які, згідно з угодою, спрямовуються на виплату заробітної плати комунальним підприємствам «Харківські теплові мережі», «Харківський метрополітен», «Салтівське депо» та «Тролейбусне депо №2», – розповіли у Харківській міськраді.

Крім того, зазначають у мерії, за рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:

🔹 усунення пошкоджень та відновлення житла внаслідок обстрілів – на 25,5 млн грн;

🔹 модернізацію системи контролю та управління вуличним освітленням – на 2,4 млн грн;

🔹 придбання та встановлення укриттів (на зупинках) – на 3,4 млн грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Харків отримав кредит від ЄБРР: на що підуть кошти, зміни у бюджеті»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міськради під час сесії 2 липня внесли зміни до бюджету міста на 2025 рік.".