Харьков получил кредит от ЕБРР: на что пойдут средства, изменения в бюджете

Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 2 июля внесли изменения в бюджет города на 2025 год.

«Как сообщили в департаменте бюджета и финансов, это связано с предоставлением Европейским банком реконструкции и развития второго транша кредита (5 млн евро) и гранта (2 млн евро), которые, согласно соглашению, направляются на выплату заработной платы коммунальным предприятиям «Харьковские тепловые сети», «Харьковский метрополитен» №2», — рассказали в Харьковском горсовете.

Кроме того, отмечают в мэрии, за счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на:

🔹 устранение повреждений и восстановление жилья в результате обстрелов – на 25,5 млн грн;

🔹 модернизацию системы контроля и управления уличным освещением – на 2,4 млн грн;

🔹 приобретение и установка укрытий (на остановках) – на 3,4 млн грн.