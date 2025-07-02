Харьков получил кредит от ЕБРР: на что пойдут средства, изменения в бюджете
Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 2 июля внесли изменения в бюджет города на 2025 год.
«Как сообщили в департаменте бюджета и финансов, это связано с предоставлением Европейским банком реконструкции и развития второго транша кредита (5 млн евро) и гранта (2 млн евро), которые, согласно соглашению, направляются на выплату заработной платы коммунальным предприятиям «Харьковские тепловые сети», «Харьковский метрополитен» №2», — рассказали в Харьковском горсовете.
Кроме того, отмечают в мэрии, за счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на:
🔹 устранение повреждений и восстановление жилья в результате обстрелов – на 25,5 млн грн;
🔹 модернизацию системы контроля и управления уличным освещением – на 2,4 млн грн;
🔹 приобретение и установка укрытий (на остановках) – на 3,4 млн грн.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бюджет, кредит, міськрада, новости Харькова, сесія, сессия;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 2 июля внесли изменения в бюджет города на 2025 год.".