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Харьков получил кредит от ЕБРР: на что пойдут средства, изменения в бюджете

Общество 14:19   02.07.2025
Виктория Яковенко
Харьков получил кредит от ЕБРР: на что пойдут средства, изменения в бюджете Фото: Харьковский горсовет

Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 2 июля внесли изменения в бюджет города на 2025 год.

«Как сообщили в департаменте бюджета и финансов, это связано с предоставлением Европейским банком реконструкции и развития второго транша кредита (5 млн евро) и гранта (2 млн евро), которые, согласно соглашению, направляются на выплату заработной платы коммунальным предприятиям «Харьковские тепловые сети», «Харьковский метрополитен» №2», — рассказали в Харьковском горсовете.

Кроме того, отмечают в мэрии, за счет перераспределения ранее утвержденных бюджетных назначений были увеличены расходы на:

🔹 устранение повреждений и восстановление жилья в результате обстрелов – на 25,5 млн грн;

🔹 модернизацию системы контроля и управления уличным освещением – на 2,4 млн грн;

🔹 приобретение и установка укрытий (на остановках) – на 3,4 млн грн.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Депутаты Харьковского горсовета во время сессии 2 июля внесли изменения в бюджет города на 2025 год.".