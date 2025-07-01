Вопросы восстановления и переименования. Терехов созывает сессию в Харькове

Завтра, 2 июля, состоится онлайн-сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

Внеочередная сессия горсовета в Харькове начнется в 12:00. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. В повестке дня – 10 вопросов и раздел «Разное».

Среди вопросов, которые должны решить депутаты: внесение изменений в бюджет, утверждение программы восстановления поврежденных домов, отмена решений о реорганизации некоторых КП и переименование коммунального СМИ «Инфосити» и т.д.

Повестка дня сессии:

Отметим, что прошедшая сессия горсовета была меньше месяца назад – 17 июня. Тогда в повестке дня было 22 вопроса.