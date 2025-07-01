Вопросы восстановления и переименования. Терехов созывает сессию в Харькове
Фото: Василий Голосный
Завтра, 2 июля, состоится онлайн-сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.
Внеочередная сессия горсовета в Харькове начнется в 12:00. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. В повестке дня – 10 вопросов и раздел «Разное».
Среди вопросов, которые должны решить депутаты: внесение изменений в бюджет, утверждение программы восстановления поврежденных домов, отмена решений о реорганизации некоторых КП и переименование коммунального СМИ «Инфосити» и т.д.
Повестка дня сессии:
Отметим, что прошедшая сессия горсовета была меньше месяца назад – 17 июня. Тогда в повестке дня было 22 вопроса.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 12:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 2 июля, состоится онлайн-сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.".