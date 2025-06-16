Терехов созывает внеочередную сессию в Харькове – зачем

В мэрии уточнили: 40-я внеочередная сессия состоится в Харькове завтра, 17 июня, в 10:00.

Традиционно, ее проведут в онлайн-режиме. В повестке – 22 вопроса, а также раздел «Разное».

Среди вопросов, которые рассмотрят депутаты, – внесение изменений в бюджет, включение новых объектов в перечень объектов городской собственности, переименование заведений культуры, а также другие земельные вопросы.

Ознакомиться с полным списком вопросов можно по ссылке.