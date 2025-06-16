Терехов созывает внеочередную сессию в Харькове – зачем
Фото: Василий Голосный
В мэрии уточнили: 40-я внеочередная сессия состоится в Харькове завтра, 17 июня, в 10:00.
Традиционно, ее проведут в онлайн-режиме. В повестке – 22 вопроса, а также раздел «Разное».
Среди вопросов, которые рассмотрят депутаты, – внесение изменений в бюджет, включение новых объектов в перечень объектов городской собственности, переименование заведений культуры, а также другие земельные вопросы.
Ознакомиться с полным списком вопросов можно по ссылке.
Читайте также: Яйца подешевели, а цены на гречку стали выше – стоимость продуктов в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: міськрада, мэрия, сесія, сессия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов созывает внеочередную сессию в Харькове – зачем»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 11:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мэрии уточнили: 40-я внеочередная сессия состоится в Харькове завтра, 17 июня, в 10:00.".