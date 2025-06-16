Яйца подешевели, а цены на гречку стали выше – стоимость продуктов в Харькове

О том, как изменились цены в Харькове, рассказали в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, гречка подорожала примерно на 2%, подсолнечное масло — на 5%. В то же время на 15% подешевело пшено, на 3% — рис длиннозернистый», – передают в горсовете.

На данный момент средние цены в городе на некоторые продукты следующие:

🔹 гречневая крупа – 33,1 грн/кг;

🔹 рис длиннозернистый – 51,1 грн/кг;

🔹 рис круглозернистый – 56,9 грн/кг;

🔹 пшено – 21,8 грн/кг;

🔹 манная крупа – 25,3 грн/0,8 кг;

🔹 сахар – 32,8 грн/кг;

🔹 пшеничная мука — 25,4 грн/кг;

🔹 подсолнечное масло – 74,7 грн/850 мл;

🔹 макаронные изделия – 34 грн/кг.

Также по сравнению с апрелем на 10% подешевели яйца. Десяток стоит от 55 до 85 гривен.