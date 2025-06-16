Яйца подешевели, а цены на гречку стали выше – стоимость продуктов в Харькове
Фото: ХГС
О том, как изменились цены в Харькове, рассказали в мэрии.
«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, гречка подорожала примерно на 2%, подсолнечное масло — на 5%. В то же время на 15% подешевело пшено, на 3% — рис длиннозернистый», – передают в горсовете.
На данный момент средние цены в городе на некоторые продукты следующие:
🔹 гречневая крупа – 33,1 грн/кг;
🔹 рис длиннозернистый – 51,1 грн/кг;
🔹 рис круглозернистый – 56,9 грн/кг;
🔹 пшено – 21,8 грн/кг;
🔹 манная крупа – 25,3 грн/0,8 кг;
🔹 сахар – 32,8 грн/кг;
🔹 пшеничная мука — 25,4 грн/кг;
🔹 подсолнечное масло – 74,7 грн/850 мл;
🔹 макаронные изделия – 34 грн/кг.
Также по сравнению с апрелем на 10% подешевели яйца. Десяток стоит от 55 до 85 гривен.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: продукты, Харьков, цены;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 11:20;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как изменились цены в Харькове, рассказали в мэрии.".