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Яйца подешевели, а цены на гречку стали выше – стоимость продуктов в Харькове

Общество 11:20   16.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Яйца подешевели, а цены на гречку стали выше – стоимость продуктов в Харькове Фото: ХГС

О том, как изменились цены в Харькове, рассказали в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, гречка подорожала примерно на 2%, подсолнечное масло — на 5%. В то же время на 15% подешевело пшено, на 3% — рис длиннозернистый», – передают в горсовете.

На данный момент средние цены в городе на некоторые продукты следующие:

🔹 гречневая крупа – 33,1 грн/кг;

🔹 рис длиннозернистый – 51,1 грн/кг;

🔹 рис круглозернистый – 56,9 грн/кг;

🔹 пшено – 21,8 грн/кг;

🔹 манная крупа – 25,3 грн/0,8 кг;

🔹 сахар – 32,8 грн/кг;

🔹 пшеничная мука — 25,4 грн/кг;

🔹 подсолнечное масло – 74,7 грн/850 мл;

🔹 макаронные изделия –  34 грн/кг.

Также по сравнению с апрелем на 10% подешевели яйца. Десяток стоит от 55 до 85 гривен.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 11:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как изменились цены в Харькове, рассказали в мэрии.".