Котенка нашли под завалами в Харькове на четвертый день после атаки БпЛА 📹

Под завалами разрушенного магазина в Слободском районе Харькова нашли живого котенка — он находился там с момента атаки «Шахедов» 12 июня.

Сообщение о животном под руинами Ситуационный центр получил сегодня в 13:00, информирует пресс-служба мэрии.

На место прибыли представители департамента чрезвычайных ситуаций горсовета. С помощью специального оборудования они демонтировали часть стеллажей и разобрали завалы, вытащив котенка.

Хвостатого доставили в клинику ОО «Порятунок тварин Харків». У котенка обгорели уши и усы, есть обезвоживание организма. После лечения его вернут владельцам магазина.

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета

Напомним, 18 человек пострадали в результате налета «Шахедов» на Харьков в ночь на 12 июня. Среди них — четыре ребенка. Двухлетнего мальчика госпитализировали — у него резаная рана головы. Всего по городу ударили 12 БпЛА, один из этих «Шахедов» упал без детонации. «Прилеты» были в трех районах: Салтовском, Шевченковском и Слободском. Больше всего досталось Салтовке. Там один из беспилотников упал рядом со знаменитым «советским небоскребом» — 24-этажкой. Именно там пострадали люди — у большинства была острая реакция на стресс. В Шевченковском районе «Шахеды» повредили две школы, детский сад и остекление в домах. В Слободском беспилотник попал в магазин: помещение разрушено.