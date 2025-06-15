Житель Купянска остался без дома, но не выезжал, пока не эвакуируют собак 📹

75-летний житель Купянска Харьковской области Игорь Николаевич, потеряв дом в результате обстрела, несколько дней оставался в городе, пока не заберут пятерых собак, которых он кормил.

«Это произошло несколько дней назад. Мне повезло, что во время обстрела меня не было дома. Потому что мой дом превратился в пепелище», — сказал мужчина зооволонтерам группы «Спасение животных Харьков», показывая завалы своего дома.

Почти все собаки, о которых заботился Игорь, интуитивно разбежались, а песик Бонька в момент обстрела был в вольере и чудом выжил.

Видео: ОО «Порятунок тварин Харків»

«Кто-то из этих собак соседская, некоторые ежедневно приходили поесть, одного я забрал со своей работы. Я рад, что есть возможность их спасения», — сказал мужчина.

Игорь Николаевич выехал в Харьков, как только все пять собак были эвакуированы. Джека и Асю уже забрали волонтеры из Днепра на дальнейшее пристройство. А Боня, Филя и Леон сейчас у представителей «Спасения животных» и очень нуждаются в любящих хозяевах.