«Результат боев за Кондрашовку станет решающим» — Машовец о Купянщине

Армия РФ продолжает пытаться существенно расширить свой плацдарм на реке Оскол севернее Купянска, констатирует военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«На этом этапе ее передовые подразделения, усиленные подразделениями 27-й отдельной мотострелковой бригады из состава 1-й танковой армии, продолжают наступление в направлении Двуречная – Путниково, по обе стороны дороги Двуречная – Великий Бурлук, а также пытаются обойти Купянск с севера, атакуя в направлениях Западное – Дорошевка и ведя упорные бои за овладение и содержание Кондрашовки», — отмечает аналитик.

По его данным, сейчас противник намерен полностью «зачистить» район к югу от Строевки.

«Которую он раньше занял, атакуя в ее направлении со стороны Каменки. Имеет здесь незначительное продвижение. Очевидно, что уже в ближайшее время результат боев за Кондрашовку станет, в значительной степени, решающим по поводу общей ситуации с этим плацдармом противника. Ведь это село имеет важное значение для организации обороны всего Купянского района», — пишет Машовец.

Он считает: если врагу удастся оккупировать Кондрашовку, «это серьезно усложнит манёвр силами и средствами для ВСУ перед фронтом плацдарма противника в его южной части от Купянска до Дорошевки».

Напомним, в начале июня глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что ведутся бои за Кондрашовку. По его словам, это принципиальный населенный пункт для защиты всего Купянска.

8 июня аналитики проекта DeepState информировали, что россияне подняли свой флаг в селе Кондрашовка. Так враг пытался создать видимость контроля над населенным пунктом.

«По информации находящихся там подразделений враг действительно присутствует в центральной части села, а именно группа, которая прорвалась в Кондрашовку, до сих пор там находится, но не имеет логистики с основной линией оккупантов», – рассказывали в DeepState.