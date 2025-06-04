Ситуация на Купянщине обостряется, идут бои за Кондрашовку – Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о текущей ситуации в Купянском районе и анонсировал расширение эвакуации.

«Ситуация очень тяжелая. Ну уже фактически ведутся бои за Кондрашовку. И это такой принципиальный населенный пункт для защиты всего Купянска. Там враг продолжает уничтожать просто город. Мы недавно приняли решение вывезти оттуда больницы, потому что пребывание там врачей – опасно для их жизни. Рядом с этим там находятся люди, 1600 человек еще находятся в этом населенном пункте», – отметил Синегубов.

Он также заявил, что 90% КАБов, которые выпускает враг по территории Харьковщины, летят именно на Купянск. Более того, оккупанты применяют тактику двойных ударов.

«Ситуация там обостряется. Электроэнергию восстанавливать уже почти невозможно, даже на правом берегу», — добавил глава ХОВА.

Синегубов также рассказал, что на этой или следующей неделе будут проводить Совет обороны области, где планируют увеличить количество населенных пунктов, откуда будет проводиться обязательная эвакуация. В частности, это касается Великобурлуцкой громады.

«Просто приведу пример. Две женщины, одна вернулась не в Купянск, а в какой-то населенный пункт возле него. По вещам она уже проживала в Харькове. «Прилет» и она погибла на месте. Просто пример происходящего там, враг просто уничтожает наше гражданское население и продолжает уничтожать наши населенные пункты», — подчеркнул Синегубов.