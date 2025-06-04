Ситуация на Купянщине обостряется, идут бои за Кондрашовку – Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о текущей ситуации в Купянском районе и анонсировал расширение эвакуации.
«Ситуация очень тяжелая. Ну уже фактически ведутся бои за Кондрашовку. И это такой принципиальный населенный пункт для защиты всего Купянска. Там враг продолжает уничтожать просто город. Мы недавно приняли решение вывезти оттуда больницы, потому что пребывание там врачей – опасно для их жизни. Рядом с этим там находятся люди, 1600 человек еще находятся в этом населенном пункте», – отметил Синегубов.
Он также заявил, что 90% КАБов, которые выпускает враг по территории Харьковщины, летят именно на Купянск. Более того, оккупанты применяют тактику двойных ударов.
«Ситуация там обостряется. Электроэнергию восстанавливать уже почти невозможно, даже на правом берегу», — добавил глава ХОВА.
Синегубов также рассказал, что на этой или следующей неделе будут проводить Совет обороны области, где планируют увеличить количество населенных пунктов, откуда будет проводиться обязательная эвакуация. В частности, это касается Великобурлуцкой громады.
«Просто приведу пример. Две женщины, одна вернулась не в Купянск, а в какой-то населенный пункт возле него. По вещам она уже проживала в Харькове. «Прилет» и она погибла на месте. Просто пример происходящего там, враг просто уничтожает наше гражданское население и продолжает уничтожать наши населенные пункты», — подчеркнул Синегубов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: кондрашовка, купянск, Олег Синегубов, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 14:53;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о текущей ситуации в Купянском районе и анонсировал расширение эвакуации.".