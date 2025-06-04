Новая тактика ударов «Шахедов» и что делают, чтобы защитить Харьков – ОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил: враг начал применять совершенно новую тактику при атаке вражеских БпЛА типа «Шахед».

«Они заходят с достаточно высокого расстояния, это примерно 4-4,5 км и далее затем идет резкое понижение перед самой целью. Время для поражения достаточно небольшое», — объяснил глава ХОВА.

Синегубов отметил, что средства ПВО в регионе усиливают постоянно. А «вопрос Харькова» постоянно обсуждают во время Ставок у президента.

«И меры предпринимаются постоянно. Поэтому сейчас развивается совершенно новая система противодействия, для того чтобы иметь весь необходимый ресурс и его объединять, чтобы он был максимально эффективен против тех вызовов, которые у нас есть. И в частности «Шахедов» или «Гераний» и новых вызовов, которые они несут сейчас», — уточнил Синегубов.