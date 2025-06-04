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Харьков атаковал неизвестный дрон — Синегубов рассказал об экспериментах врага

Происшествия 12:21   04.06.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Харьков атаковал неизвестный дрон — Синегубов рассказал об экспериментах врага Фото: Елена Нагорная

Начальник ХОВА Олег Синегубов 4 июня на встрече с харьковскими журналистами поделился информацией о том, как россияне совершенствуют средства для террора жителей Харькова и области.

«Враг хочет, конечно, добраться до города Харькова и терроризировать местное население любыми средствами. Он практически их тестирует и испытывает. Наряду с этим наши военные на всех границах: на севере, северо-восточном, восточном и Изюмском направлениях делают все возможное по сдерживанию. И так же экспериментируют, вводя новые меры по противодействию тем или иным видам дронов, беспилотных систем и так далее. Для понимания. Мы имеем «Молнии» — одну-две сутки (которые долетают до Харькова — Ред.). В действительности их летит в сторону Харькова примерно 20. Потому что наши военные стоят на переднем крае и их обезвреживают. И они постоянно экспериментируют, постоянно обращаются к нам по поводу необходимости обеспечения теми или иными средствами», — пояснил Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он отметил, что противодействие каждому виду вражеских вооружений — различное. Те же «Шахеды» — более трудная история для защитников, чем «Молнии». Кроме того, враг постоянно создает все новые и новые средства разрушения и убийств.

«Еще один тип дронов пока не идентифицирован. У нас вчера был один случай такого применения. Это что-то новое – опять же созданное из непонятно чего, однако оно летит и несет боевую часть. Поэтому, конечно, сейчас будем анализировать — и Службой безопасности, и Силами воздушной обороны для того, чтобы принимать меры по противодействию», — сообщил начальник ХОВА.

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В качестве примера того, как враг совершенствует свои вооружения, Синегубов привел новые дальнобойные КАБы. Такие бомбы на выходных смогли «перелететь» Харьков и достичь южного пригорода — поселков Васищево и Безлюдовка.

«Они уже летят дальше. Они развиваются. И мы также должны принимать меры по противодействию», — подытожил Синегубов.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 12:21;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов 4 июня на встрече с харьковскими журналистами поделился информацией о том, как россияне совершенствуют средства для террора жителей Харькова и области".