Летят до 95 км: РФ «усовершенствовала» авиабомбы, их испытывает на Харьковщине

Вражеские авиабомбы теперь могут доставать не только до Харькова, но и до громад южнее города. Ведь россияне начали испытывать бомбы с модулями планирования повышенной дальности. Об этом сообщил «Суспільному» начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

В частности, он упомянул удар 31 мая. Тогда оккупанты впервые применили указанный модуль.

«Из населенного пункта Томаровка Белгородской области было осуществлено четыре пуска с самолета Су-34 управляемых авиационных бомб с модулем планирования и коррекции повышенной дальности, то есть УМПК дальнобойный. Также в мае этого года они уже применяли, по оперативной информации, аналогичные бомбы в Сумской области», — сказал Борисенко.

Борисенко отмечает: в прошлом году среднее расстояние от места пуска до места поражения составляло 60-80 км. Сейчас – бомбы долетают на расстояние 95 километров.

«Мы понимаем, что сейчас они их тестируют. Возможно, расстояние будет даже увеличиваться. И если мы откроем карту, то можем увидеть, что с места пусков из района Томаровки любое место в Харькове может поразиться указанными управляемыми авиационными бомбами», — подчеркнул прокурор.

Лететь дальше модулям позволяют более тяжелые системы крепления, крылья и новые разработки по управлению, установили правоохранители.

«Из анализа обломков, обнаруженных во время проведения осмотров места происшествия прокурорами и следователями, установлено, что применяются другие, более тяжелые, системы крепления, применяются увеличенные крылья, применяются также новейшие разработки по управлению указанными крыльями, которые позволяют проходить расстояние уже 95 километров», — говорит правоохранитель.

Скорость и высота пусков ФАБ с новыми модулями такая же, как была раньше, отметил Борисенко.

«Пуски производятся с высоты 9000 метров с самолетов Су-34. Скорость управляемых авиационных бомб в этом случае составляла 700-800 километров в час», — подытожил прокурор.

Напомним, 31 мая около 10:40 в Харькове слышали взрывы. Тогда в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБ в сторону областного центра. Однако «прилеты» зафиксировали в поселках Васищево и Безлюдовка (к югу от Харькова). В результате ударов пострадали семь человек. В Харьковской областной прокуратуре сообщали, что по пригороду, предварительно, армия РФ ударила дальнобойными ФАБ из УМПК-Д из Томаровки Белгородской области.