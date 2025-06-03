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«Это будет приоритетом для их удара»: Коваленко о планах врага на Харьковщине

Украина 10:10   03.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Это будет приоритетом для их удара»: Коваленко о планах врага на Харьковщине Скриншот

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко спрогнозировал, какие задачи будут пытаться выполнить ВС РФ на Харьковщине в ближайшее время и рассказал о направлении, которое может стать приоритетным для удара врага.

По мнению Коваленко, основное внимание оккупанты сосредоточат на Боровой.

«В контексте тех задач, которые будут пытаться выполнять российские оккупационные войска в направлении на Грековку, в направлении на Новый Мир и дальше на север, все будет направлено в первую очередь в направлении на Боровую. Это будет приоритетом для их удара. Можно говорить, что пока у них есть ресурс, он еще не сточился, тот самый ресурс, который был отправлен на усиление. И они будут двигаться какое-то время, используя лесополосы и другие рельефно-ландшафтные особенности местности», – объяснил Коваленко.

При этом, предполагает аналитик, в ближайшее время от Первой танковой армии не стоит ожидать попыток прорвать оборону ВСУ в районе Колесниковки и Кругляковки.

«И, соответственно, само движение или на Боровую с севера на юг, или в направлении на Купянск с юга на север, ну, мягко говоря, он ограничен в своем ресурсе. Поэтому для российских оккупационных войск сейчас скорее всего будет приоритетным это максимальная концентрация сил и средств именно на правом берегу реки Жеребец», – констатировал эксперт.

Видео: Oboz.ua

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 10:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко спрогнозировал, какие задачи будут пытаться выполнить ВС РФ на Харьковщине.".