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Утром россияне обстреляли дом в Золочеве – Коваленко

Происшествия 09:49   31.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром россияне обстреляли дом в Золочеве – Коваленко Фото: Виктор Коваленко

Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив» об ударе по Золочеву. «Прилет» зафиксировали в 05:45. 

Беспилотник неустановленного типа ударил по частному дому. На месте попадания начался пожар, на данный момент возгорание полностью ликвидировали. Пострадавших, по информации Коваленко, нет.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что Харьковская областная прокуратура проинформировала о последствиях российских обстрелов в Лозовском и Харьковском районах. 31 августа около 03:50 россияне выпустили беспилотник по поселку Близнюки Лозовского района. БпЛА типа «Молния» ударил по грузовому авто почтовой службы. Пострадал водитель. Кроме того, накануне, 30 августа, россияне обстреляли Харьковский район. По данным правоохранителей, около 18:15 враг ударил по Слатино. В результате «прилета» поврежден дом, а хозяйка получила порезы руки из-за разбитого стекла. Чем именно били еще устанавливают.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 09:49;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил МГ «Объектив» об ударе по Золочеву. «Прилет» зафиксировали в 05:45. ".