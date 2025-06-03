Live
  • Вт 03.06.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.62
  • EUR 47.5

РФ атаковала на трех направлениях на Харьковщине: о результатах сообщили в ISW

Украина 07:24   03.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ атаковала на трех направлениях на Харьковщине: о результатах сообщили в ISW

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), враг продолжил наступать на Харьковском, Купянском, а также Боровском направлении.

На Харьковском направлении вражеские атаки зафиксировали в районе Глубокого и вблизи Волчанска. Однако продвинуться россияне так и не смогли. То же касается и Купянского направления – попытки штурмовать позиции украинских военных не увенчались успехом.

«Российские войска атаковали под самым Купянском: к северу от Купянска возле Голубовки; к северо-востоку от Купянска вблизи Фиголовки и Красного Первого; к юго-востоку от Купянска возле Степной Новоселовки и Песчаного 1 и 2 июня», – пишут в ISW.

Провалились и планы оккупантов захватить новые территории на Боровском направлении. Аналитики уточнили, что ВСУ отбили атаки ВС РФ около Новой Кругляковки, Зеленого Гая, Грековки и Ольговки.

Читайте также: «Противник последнее время достаточно активный» — ГПСУ о севере Харьковщины

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 3 июня: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 3 июня: как прошла ночь
03.06.2025, 07:00
Сегодня 3 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 июня: какой праздник и день в истории
03.06.2025, 06:00
Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 3 июня в Харькове и области
Днем кратковременный дождь. Прогноз погоды на 3 июня в Харькове и области
02.06.2025, 19:57
Сегодня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей
Сегодня в Харькове и области будет опасно: о чем предупреждают жителей
03.06.2025, 07:55
Какими деревьями засадят центральные улицы Харькова
Какими деревьями засадят центральные улицы Харькова
03.06.2025, 07:25
Два населенных пункта Харьковщины обстрелял противник из авиации – Генштаб
Два населенных пункта Харьковщины обстрелял противник из авиации – Генштаб
03.06.2025, 08:12

Новости по теме:

07:30
Зачем РФ пытается затягивать войну и как это связанно с Харьковщиной – ISW
10:49
У украинских защитников есть успехи на севере Харьковщины — ISW
07:31
В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW
12:34
Войска РФ испытывают новую тактику наступления в районе Боровой – ISW
09:35
Россияне воткнули флаг в селе у границы на Харьковщине — ISW

Вы читали новость: «РФ атаковала на трех направлениях на Харьковщине: о результатах сообщили в ISW»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 07:24;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), враг продолжил наступать на Харьковском, Купянском, а также Боровском направлении.".