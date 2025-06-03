РФ атаковала на трех направлениях на Харьковщине: о результатах сообщили в ISW

По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), враг продолжил наступать на Харьковском, Купянском, а также Боровском направлении.

На Харьковском направлении вражеские атаки зафиксировали в районе Глубокого и вблизи Волчанска. Однако продвинуться россияне так и не смогли. То же касается и Купянского направления – попытки штурмовать позиции украинских военных не увенчались успехом.

«Российские войска атаковали под самым Купянском: к северу от Купянска возле Голубовки; к северо-востоку от Купянска вблизи Фиголовки и Красного Первого; к юго-востоку от Купянска возле Степной Новоселовки и Песчаного 1 и 2 июня», – пишут в ISW.

Провалились и планы оккупантов захватить новые территории на Боровском направлении. Аналитики уточнили, что ВСУ отбили атаки ВС РФ около Новой Кругляковки, Зеленого Гая, Грековки и Ольговки.