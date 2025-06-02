«Противник последнее время достаточно активный» — ГПСУ о севере Харьковщины

Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире нацмарафона рассказал, что происходит в приграничье Харьковщине. В частности, в районах Волчанска и Липцев.

«Противник в последнее время достаточно активный по проведению штурмовых действий на позиции украинских воинов. В направлении Волчанска – мы отмечаем, что за последнее время враг достаточно активно пытается штурмовыми группами атаковать позиции наших воинов, чтобы расширить зону боев вглубь территории нашей страны», – отметил Демченко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также сообщил, что с прошлого года, когда враг начал наступление на севере области, армия РФ держит здесь значительное количество сил и средств, которые пополняются.

«Отмечается и ротация подразделений, которые враг использует на этих отрезках. Или пополнение особого состава. Надо понимать, что враг прощупывает, пытается найти слабые места, чтобы бить в том направлении», — акцентируют в ГНСУ.

В качестве примера Демченко привел район Волчанских Хуторов. По его словам, там оккупанты постоянно давят.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, накануне офицер по применению БпЛА бригады ГПСУ «Форпост» Артем Козлов, известный под позывным «Ющенко», также сообщал, что на протяжении последних недель российские военные осуществляют наступательные мероприятия максимально активно в районе Волчанская. Среди задач противника — действительно форсирование реки Волчья, но пока защитники не дают им этого сделать. При этом россияне постоянно пытаются что-либо менять в своих действиях, добавил Козлов.