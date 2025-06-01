Защитник Волчанска о россиянах: «Головой в последнее время очень часто думают»

В течение последних недель российские военные осуществляют наступательные мероприятия максимально активно, рассказал в эфире нацмарафона офицер по применению БпЛА бригады ГПСУ «Форпост» Артем Козлов, известный под позывным «Ющенко».

«Делали разведку, доразведку, поражение наших логистических путей. То есть последние недели обстановка такая же. Неизменная, тяжелая обстановка. Мы стараемся контролировать абсолютно весь участок фронта и держать оккупантов, не давать им проходить, но все равно ситуация очень сложная. В прошлые месяцы, зимой там было гораздо спокойнее, враг проводил доразведку, пытался где-то проводить штурмовые действия, но все останавливалось еще в начале, то есть даже не было возможности продвигаться. Сейчас несколько теплее, они меняют тактику на мотоциклетные штурмы, меньше применяют технику, проводят пехотные штурмы малыми группами. Да, действительно, сейчас тяжелая обстановка», — констатировал офицер.

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Среди задач противника, продолжил Козлов, действительно есть форсирование реки Волчья, но пока защитники не дают им этого сделать. При этом россияне постоянно пытаются что-то менять в своих действиях, добавил он.

«Они действительно головой в последнее время очень часто думают, к сожалению для нас. Но мы все равно следим за всеми их тенденциями. Сейчас мы видим, что чаще применяют мотоциклы, квадроциклы, разного типа двухколесную технику, потому что они поняли, что большие механизированные накаты не являются эффективными. Вся техника уничтожается, пехота горит в технике, а потом они в шоке разбегаются. А мотоциклы — это, действительно, очень быстрая движущаяся цель, по которой сложно попасть как оператору FPV-дрона, так и минометчику, артиллеристу и так далее… Или в непогоду, когда наши дроны не видят всего того, что должны видеть, они продвигаются пешком, малыми группами, какие-то там тепловизионные плащи используют от наших термальных камер на дронах. Поэтому да, действительно тактика у них отличается, но задача у них одна — продвигаться по флангам, попытаться окружить Волчанск и попытаться взять, что мы сейчас и делаем невозможным всеми возможными средствами», — рассказал офицер.