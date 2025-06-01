У украинских защитников есть успехи на севере Харьковщины — ISW

Украинские войска недавно продвинулись на север от села Старица Волчанской громады на Харьковском направлении, информирует американский Институт изучения войны (ISW).

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 30 мая.

«Заместитель командира украинского артиллерийского батальона, действующего на Харьковском направлении, заявил, что российские войска реже используют барражирующие боеприпасы «Ланцет», но значительно увеличили использование FPV-дронов с оптоволоконными кабелями. Российский источник заявил кремлевской новостной ленте ТАСС, что войска РФ занимают большую часть Волчанска, но ISW имеет геолокационные доказательства, которые позволяют утверждать, что они занимают около 20% территории населенного пункта», — отмечают аналитики.

Российские войска продолжали наступательные операции на Купянском и Боровском направлениях 31 мая, но не достигли никаких подтвержденных успехов, добавили в ISW.