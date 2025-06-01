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У украинских защитников есть успехи на севере Харьковщины — ISW

Фронт 10:49   01.06.2025
Елена Нагорная
У украинских защитников есть успехи на севере Харьковщины — ISW Карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись на север от села Старица Волчанской громады на Харьковском направлении, информирует американский Институт изучения войны (ISW).

Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 30 мая.

«Заместитель командира украинского артиллерийского батальона, действующего на Харьковском направлении, заявил, что российские войска реже используют барражирующие боеприпасы «Ланцет», но значительно увеличили использование FPV-дронов с оптоволоконными кабелями. Российский источник заявил кремлевской новостной ленте ТАСС, что войска РФ занимают большую часть Волчанска, но ISW имеет геолокационные доказательства, которые позволяют утверждать, что они занимают около 20% территории населенного пункта», — отмечают аналитики.

Российские войска продолжали наступательные операции на Купянском и Боровском направлениях 31 мая, но не достигли никаких подтвержденных успехов, добавили в ISW.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 10:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские войска недавно продвинулись на север от села Старица Волчанской громады на Харьковском направлении, информирует американский Институт изучения войны (ISW).".