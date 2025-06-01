Россияне пытались прорвать оборону возле Липцев — утренняя сводка Генштаба
За минувшие сутки российские военные 16 раз атаковали на Харьковском и Купянском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.
На Харьковском направлении россияне шесть раз пытались прорвать оборонные рубежи в сторону населенного пункта Липцы и вблизи Волчанска, Западного, Волчанских Хуторов.
На Купянском направлении было десять атак военных РФ. Защитники отражали штурмовые действия в районах населенных пунктов Песчаное, Степовая Новоселовка и Загрызово.
«Враг проводил штурмовые действия на мотоциклах возле Степовой Новоселовки. Успехов не имел, техника уничтожена. Также отбита атака возле Песчаного», — уточнили в ОСГВ „Хортица“.
На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, россияне атаковали 18 раз, в том числе в районе Нового Мира на Харьковщине.
Потери РФ в Украине составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 151 БпЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, липцы, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 08:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки российские военные 16 раз атаковали на Харьковском и Купянском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.".