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Россияне пытались прорвать оборону возле Липцев — утренняя сводка Генштаба

Фронт 08:39   01.06.2025
Елена Нагорная
Россияне пытались прорвать оборону возле Липцев — утренняя сводка Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские военные 16 раз атаковали на Харьковском и Купянском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Харьковском направлении россияне шесть раз пытались прорвать оборонные рубежи в сторону населенного пункта Липцы и вблизи Волчанска, Западного, Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении было десять атак военных РФ. Защитники отражали штурмовые действия в районах населенных пунктов Песчаное, Степовая Новоселовка и Загрызово.

«Враг проводил штурмовые действия на мотоциклах возле Степовой Новоселовки. Успехов не имел, техника уничтожена. Также отбита атака возле Песчаного», — уточнили в ОСГВ „Хортица“.

На Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, россияне атаковали 18 раз, в том числе в районе Нового Мира на Харьковщине.

Потери РФ в Украине составили 1230 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, четыре боевые бронированные машины, 52 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 151 БпЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 127 единиц автомобильной техники и единицу специальной техники.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 08:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки российские военные 16 раз атаковали на Харьковском и Купянском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.".