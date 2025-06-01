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Очередная атака дронов: что стало целями БпЛА этой ночью, сообщил Синегубов

Происшествия 08:14   01.06.2025
Елена Нагорная
Очередная атака дронов: что стало целями БпЛА этой ночью, сообщил Синегубов

13 БпЛА типа «Герань-2» атаковали ночью Изюмский, Лозовской и Купянский районы, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

▪️В городе Балаклея БпЛА попал в землю рядом с частным домом. Повреждены частное домовладение, многоквартирный одноэтажный дом и автомобиль.

▪️В городе Лозовая в результате попадания БпЛА горела кровля мастерской учебного заведения. Женщина испытала острую реакцию на стресс. Также повреждено остекление окон общежития, кафе и многоквартирного дома.

▪️ В поселке Великий Бурлук в результате попадания БпЛА вспыхнул второй этаж админздания. Повреждено остекление окон поселкового совета и автомобиль.

▪️ В городе Изюм в результате попадания БпЛА горело складское здание.

▪️ В селе Бунаково в результате падения БпЛА повреждена ЛЭП.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 08:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 БпЛА типа «Герань-2» атаковали ночью Изюмский, Лозовской и Купянский районы, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".