Очередная атака дронов: что стало целями БпЛА этой ночью, сообщил Синегубов
13 БпЛА типа «Герань-2» атаковали ночью Изюмский, Лозовской и Купянский районы, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
▪️В городе Балаклея БпЛА попал в землю рядом с частным домом. Повреждены частное домовладение, многоквартирный одноэтажный дом и автомобиль.
▪️В городе Лозовая в результате попадания БпЛА горела кровля мастерской учебного заведения. Женщина испытала острую реакцию на стресс. Также повреждено остекление окон общежития, кафе и многоквартирного дома.
▪️ В поселке Великий Бурлук в результате попадания БпЛА вспыхнул второй этаж админздания. Повреждено остекление окон поселкового совета и автомобиль.
▪️ В городе Изюм в результате попадания БпЛА горело складское здание.
▪️ В селе Бунаково в результате падения БпЛА повреждена ЛЭП.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 08:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 БпЛА типа «Герань-2» атаковали ночью Изюмский, Лозовской и Купянский районы, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".