Очередная атака дронов: что стало целями БпЛА этой ночью, сообщил Синегубов

13 БпЛА типа «Герань-2» атаковали ночью Изюмский, Лозовской и Купянский районы, информирует начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

▪️В городе Балаклея БпЛА попал в землю рядом с частным домом. Повреждены частное домовладение, многоквартирный одноэтажный дом и автомобиль.

▪️В городе Лозовая в результате попадания БпЛА горела кровля мастерской учебного заведения. Женщина испытала острую реакцию на стресс. Также повреждено остекление окон общежития, кафе и многоквартирного дома.

▪️ В поселке Великий Бурлук в результате попадания БпЛА вспыхнул второй этаж админздания. Повреждено остекление окон поселкового совета и автомобиль.

▪️ В городе Изюм в результате попадания БпЛА горело складское здание.

▪️ В селе Бунаково в результате падения БпЛА повреждена ЛЭП.