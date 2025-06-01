В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявление председателя комитета Госдумы России по вопросам обороны Андрея Картаполова, что Украина якобы потеряет Харьков, Сумы, Одессу, Днепр и Запорожье, если «будет затягивать мирное урегулирование».

Публичные заявления российских чиновников продолжают демонстрировать, что РФ имеет более широкие территориальные цели в Украине, кроме четырех областей, которые она незаконно объявила аннексированными, констатировали аналитики.

«Россия может незаконно объявить Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области аннексированными, особенно если российские войска начнут наступательные операции с целью захвата этих региональных центров. Примечательно, что Россия не оккупировала — и до сих пор не оккупирует — город Запорожье, когда Кремль аннексировал Запорожскую область в сентябре 2022 года. Заявление Картаполова указывает на то, что Россия имеет территориальные амбиции за пределами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей — в соответствии с призывами российских чиновников к захвату города Сумы, заявлениями о том, что Харьков и Одесса являются «русскими» городами, и усилением риторики о якобы исторических связях России с «Новороссией» (которую российские чиновники определили как всю восточную и южную Украину). Заявление Картополова также указывает на то, что Кремль продолжает оценивать, что российские войска смогут вести затяжную войну против Украины для достижения этих территориальных целей, и не заинтересован в добросовестных переговорах для достижения дипломатического урегулирования войны», — считают в Институте.

ISW продолжает оценивать, что Путин придерживается теории победы, то есть хочет продолжать постепенное, ползучее продвижение в Украине на неопределенный срок. Поэтому Кремль готовит свое общество и оборонную промышленность к затяжной войне с Украиной и потенциальной будущей войне с НАТО.