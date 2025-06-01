Live
  • Вс 01.06.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.53
  • EUR 46.8

В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW

Политика 07:31   01.06.2025
Елена Нагорная
В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявление председателя комитета Госдумы России по вопросам обороны Андрея Картаполова, что Украина якобы потеряет Харьков, Сумы, Одессу, Днепр и Запорожье, если «будет затягивать мирное урегулирование».

Публичные заявления российских чиновников продолжают демонстрировать, что РФ имеет более широкие территориальные цели в Украине, кроме четырех областей, которые она незаконно объявила аннексированными, констатировали аналитики.

«Россия может незаконно объявить Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую и Николаевскую области аннексированными, особенно если российские войска начнут наступательные операции с целью захвата этих региональных центров. Примечательно, что Россия не оккупировала — и до сих пор не оккупирует — город Запорожье, когда Кремль аннексировал Запорожскую область в сентябре 2022 года. Заявление Картаполова указывает на то, что Россия имеет территориальные амбиции за пределами Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей — в соответствии с призывами российских чиновников к захвату города Сумы, заявлениями о том, что Харьков и Одесса являются «русскими» городами, и усилением риторики о якобы исторических связях России с «Новороссией» (которую российские чиновники определили как всю восточную и южную Украину). Заявление Картополова также указывает на то, что Кремль продолжает оценивать, что российские войска смогут вести затяжную войну против Украины для достижения этих территориальных целей, и не заинтересован в добросовестных переговорах для достижения дипломатического урегулирования войны», — считают в Институте.

ISW продолжает оценивать, что Путин придерживается теории победы, то есть хочет продолжать постепенное, ползучее продвижение в Украине на неопределенный срок. Поэтому Кремль готовит свое общество и оборонную промышленность к затяжной войне с Украиной и потенциальной будущей войне с НАТО.

Читайте также: «Наступления на Харьков нет и в ближайшее время не будет» — ВСУ (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW
В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW
01.06.2025, 07:31
Новости Харькова — главное за 1 июня: ночная атака БпЛА, новые угрозы РФ
Новости Харькова — главное за 1 июня: ночная атака БпЛА, новые угрозы РФ
01.06.2025, 08:17
Очередная атака дронов: что стало целями БпЛА этой ночью, сообщил Синегубов
Очередная атака дронов: что стало целями БпЛА этой ночью, сообщил Синегубов
01.06.2025, 08:14
Небольшой дождь: прогноз погоды на первый день лета в Харькове и области
Небольшой дождь: прогноз погоды на первый день лета в Харькове и области
31.05.2025, 20:51
В Харькове прошел ливень: некоторые улицы затопило (видео)
В Харькове прошел ливень: некоторые улицы затопило (видео)
31.05.2025, 18:25
Россияне пытались прорвать оборону возле Липцев — утренняя сводка Генштаба
Россияне пытались прорвать оборону возле Липцев — утренняя сводка Генштаба
01.06.2025, 08:39

Новости по теме:

12:34
Войска РФ испытывают новую тактику наступления в районе Боровой – ISW
09:35
Россияне воткнули флаг в селе у границы на Харьковщине — ISW
08:54
Аналитики фиксировали продвижение ВС РФ у Волчанска: что говорят в ВСУ (видео)
07:45
ISW: россияне продвинулись в Волчанске и возле Каменки, их ДРГ перешла границу
08:04
ISW: «буферная зона» на Харьковщине нужна Путину, чтоб увеличить требования

Вы читали новость: «В РФ вновь заявили, что Украина может потерять Харьков: оценка ISW»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июня 2025 в 07:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ISW проанализировал заявление председателя комитета Госдумы России по вопросам обороны Андрея Картаполова".